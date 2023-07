Yann Bisseck si presenta ai tifosi interisti. Il nuovo difensore nerazzurro si è prestato a una breve intervista via social dove risponde a 10 curiosità sul suo conto svariando dalle passioni, basket e videogiochi, passando al campo dove ha analizzato le sue caratteristiche e gli idoli interisti. "A chi mi ispiro? Tutti i tedeschi, naturalmente. Poi Lucio, Zanetti e adoro Milito - un estratto delle sue parole -. Soprannomi? Ne ho diversi buffi ma non li dirò. Ma penso sia Biz, che significa business. Uso spesso l'hashtag #trusttheprocess? Lo faccio per Joel Embiid che gioca per la mia squadra preferita, i Philadelphia 76ers, e che viene dalla stessa nazione dei miei genitori, il Camerun. Ho iniziato a usarlo a 12-13 anni e continuo a farlo".