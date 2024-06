La causa legale intentata da FIFPRO contro la FIFA, nella quale il sindacato internazionale dei giocatori contesta la legittimità delle decisioni del governo del calcio di stabilire unilateralmente il calendario Internazionale del calcio, non smuove di un centimetro la convinzione di Gianni Infantino rispetto alla disputa del Mundial de Clubes: "Cari tifosi di calcio di tutto il mondo, tra un anno esatto prenderà il via la nuova Coppa del Mondo per club FIFA con 32 squadre provenienti da tutte e sei le confederazioni continentali - ha scritto il presidente della FIFA sul proprio profilo Instagram -. Preparatevi perché la migliore competizione mondiale per club sta per iniziare! Vedrete ciò che non avete mai visto prima e sperimenterete ciò che non avete mai sperimentato prima: il meglio del meglio da tutto il mondo e alla fine solo uno sarà il vero campione del mondo".