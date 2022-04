Interrogato sul campionato italiano a margine della cerimonia in ricordo di Artemio Franchi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha risposto con una battuta ironica: "Ieri la Fiorentina ha vinto, ha perso la Juventus e dunque va tutto bene. Ha vinto l'Inter e son contento anch'io. È la giornata ideale per essere a Firenze. Il campionato? Quest'anno è molto avvincente. Poi la non qualificazione ai Mondiali dimostra che qualcosa non va. Bisogna lavorare per il futuro. Penso che si debba avviare una riflessione sui vivai, sui giovani che devono integrare le squadre. Ma non vale solo per l'Italia, bensì per tutto il mondo: se pensiamo che la formazione debba farla sempre qualcun altro e poi li prendiamo perché abbiamo i soldi non si va lontano. E quindi penso che una riflessione in questo senso vada fatta"."