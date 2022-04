Momenti di paura per Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, coinvolto in un brutto incidente stradale questa notte sulla A1 all'altezza di Frosinone, mentre era in auto insieme al designatore della Lega Pro Maurizio Ciampi. Trentalange e Ciampi sono stati subito ricoverati all'ospedale di Colleferro, hanno riportato alcune fratture ma senza gravi complicazioni. Trentalange è stato dimesso, Ciampi è ancora ricoverato.