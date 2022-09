Ci pensa ancora lui a togliere le castagne dal fuoco a Sarri. Chi se non Ciro Immobile, nel determinare l'incontro tra Lazio ed Hellas Verona. I biancocelesti salgono a 11 punti, con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, fin qui incassata dalla banda di Sarri. Nel finale c'è il tempo anche per una rete annullata a Cancellieri per offside. E la chance buona per il pareggio se la costruisce Ilic, che da pochi passi si fa bloccare il tiro da Provedel. Nel finale Luis Alberto chiude la pratica.