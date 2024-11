Sarà contro il Venezia il primo dei tre appuntamenti consecutivi in casa che attendono l'Inter tra campionato e Champions League. Il primo in agenda vedrà i nerazzurri sfidare la squadra di Di Francesco, con qualche centinaio di tifosi attesi a San Siro per sostenere la squadra: uno degli ultimi aggioramenti sulla prevendita del settore ospiti del Meazza arriva da Trivenetogoal.it: al momento sono 361 i biglietti venduti ai sostenitori arancioneroverdi.