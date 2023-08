Marko Arnautovic dopo 13 anni è tornato a vestire la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro ha scelto 10 curiosità per conoscere meglio l'attaccante austriaco, arrivato dal Bologna.

IL CALCIO, UNICO AMORE

Fin da piccolo Marko ha sempre desiderato giocare a calcio: dai primi calci nel quartiere viennese di Floridsdorf ad oggi l'attaccante non ha mai immaginato di fare altro nella vita. Il suo destino era quello di diventare un giocatore professionista.

IL SOPRANNOME

Il nuovo attaccante nerazzurro non ha un soprannome particolare: ai tempi in cui giocava in Premier League però i tifosi iniziarono a chiamarlo "Arnie", un diminutivo che lo collegava ad Arnold Schwarzenegger, famoso attore austriaco.

RICORDI INTERISTI

Come tutti sanno, Arnautovic ha già giocato nell'Inter nella trionfale stagione 2009/10: un anno importante per la sua crescita come calciatore e come uomo. Di quella esperienza Marko ha apprezzato ogni singolo giorno: per lui giocare in quella squadra eccezionale che vinse tutto è stata una grandissima opportunità.

CAPITANO ESEMPLARE

Tra i tanti campioni che ha conosciuto nella sua prima avventura nerazzurra, Marko ha un ricordo speciale di Javier Zanetti, il giocatore più professionale con il quale ha diviso il campo, un esempio a cui ispirarsi.

TRE PARTITE, 55 MINUTI

Arnautovic ha giocato solamente tre partite con la maglia nerazzurra, per un totale di 55 minuti. Si tratta di tre match della Serie A 2009/10: la trasferta in casa del Chievo, terminata 1-0 con un gol di Balotelli, l'epica vittoria in rimonta per 4-3 contro il Siena a San Siro e il successo contro l'Atalanta, giocata in mezzo alla doppia sfida di Champions League contro il Barcellona, nella quale Marko sfiorò il suo primo gol interista.

LA RETE PIÙ BELLA

Arnautovic pensa che il suo gol più bello in carriera sia arrivato con la maglia dello Stoke City contro il Manchester United, nella Premier League 2015/16: un siluro da fuori area imparabile per il portiere avversario.

NON SOLO PALLONE

Oltre al calcio il nuovo attaccante nerazzurro si è interessato alla boxe, sport praticato per un certo periodo anche da suo fratello.

IL TEMPO LIBERO IN FAMIGLIA

Quando non è impegnato con il suo lavoro, Arnautovic ama trascorrere il tempo libero con la sua famiglia: sua moglie Sarah e le sue due figlie, Emilia e Alicia.

AUSTRIACO RECORDMAN

Marko è il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale austriaca, a quota 108. L'attaccante pensa che il suo ricordo più bello con la maglia dell'Austria sia la sua 100esima presenza, arrivata a Vienna contro la Danimarca nella Nations League 2022/23.

LA MUSICA PREFERITA

Arnautovic ascolta diversi generi musicali, ma i suoi preferiti sono il reggaeton e l'hip hop.