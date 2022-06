Il Siviglia deve risistemare la difesa: l'addio di Diego Carlos e quello imminente di Jules Koundé obbligano il ds del Nervion Monchi a cercare nuovi elementi per il reparto arretrato. Secondo il quotidiano Estadio Deportivo, tra i nomi seguiti dal club andaluso c'è anche Marcos Senesi, difensore argentino di passaporto italiano del Feyenoord indicato come possibile alternativa per l'Inter in caso di partenza di Alessandro Bastoni. Una carta a favore del club è l'ottimo rapporto con la sua agenzia, la Interplayer dei fratelli Sabbag che gestisce anche Lucas Ocampos ed Erik Lamela. Anche se, tra i tifosi sevillisti, il nome che raccoglie maggiori consensi è quello di Marcao del Galatasaray.