Nonostante le roventi polemiche per le condizioni pessime del terreno di gioco dell'Adriatico che hanno condizionato fortemente la disputa dell'incontro tra Inter e Villarreal, il sindaco di Pescara Carlo Masci, attraverso la sua pagina Facebook, esprime il suo orgoglio per il lavoro compiuto dal suo Comune nella realizzazione di grandi eventi, che non tocca solo l'ambito sportivo: "Ieri sera a Pescara c'erano Inter-Villareal allo stadio, la finale nazionale di Mister Italia e Miss Grand Prix a piazza salotto, la proiezione dell'Arminuta al teatro d'Annunzio, il concerto di Caparezza al porto turistico. In una sola serata, come succede ogni sera, c'era un'ampia e varia programmazione che gli altri Comuni fanno per l'intera stagione. Tutte le iniziative hanno registrato il pienone, migliaia e migliaia di persone a godersi Pescara, in più gli stabilimenti balneari e i locali d'intrattenimento pieni pieni pieni di giovani. Questa è Pescara! Però c'è qualcuno che dice che la città è spenta”.