Mario Sconcerti dedica il suo articolo sul Corriere della Sera di oggi al ritorno avvenuto lo scorso gennaio di Christian Eriksen, acquistato dal Brentford e che a fine stagione cercherà nuovamente una squadra da Champions League. "Oggi Eriksen gioca come sa, cioè bene e con calma - si legge nel pezzo -. È sempre stato un pensatore, uno di quei giocatori che decide anche da fermo. Gli inglesi dicono che non ci sono differenze tra il ragazzo che giocava nel Tottenham e questo del Brentford. Eriksen è un gestore di palloni, detta l’eccezione non la regola. Così si nasconde al ricordo della malattia - si legge - Il calcio inglese sa essere violento ma sa distinguere. Eriksen era rispettato anche quando non aveva l’apparecchio nel cuore. Oggi è dentro un calcio diverso. Anche se lui è lo stesso, sono gli altri a essere cambiati. E questo lui lo tollera male, vuole i vecchi avversari, vuole una nuova Champions".