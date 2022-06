Intervenuto in conferenza stampa insieme al Ct della Nazionale francese Didier Deschamps alla vigilia del match contro la Croazia, il difensore del Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe ha colto l'occasione per chiedere chiarezza al suo club in merito al futuro, considerate le voci che lo vorrebbero destinato al Chelsea con il PSG che punta forte nel suo reparto sullo slovacco dell'Inter Milan Skriniar: "Ho detto che volevo sapere qual è il progetto del club, non ho detto niente di male. Sono arrivato al PSG che avevo 9-10 anni. È legittimo poter chiedere al proprio club qual è il progetto futuro e quale ruolo mi verrà assegnato, il mio prossimo contratto sarà determinante. Ma ora voglio concentrarmi su questa partita per chiudere al meglio la stagione".