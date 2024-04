Dopo aver da tempo perso contatto con la testa del campionato portoghese, il Porto sta totalizzando una serie di risultati molto altalenanti. Anche quest'oggi i ragazzi di Conceicao hanno pareggiato 2-2 al Do Dragao contro il Famalicao, che era passato in vantaggio per ben due volte nel corso della prima frazione. Al minuto 82 ci ha messo nuovamente una pezza l'iraniano Mehdi Taremi, che a giugno con ogni probabilità sarà un giocatore dell'Inter.