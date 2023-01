Per ovviare all'assenza di gol, vero punto debole della formazione di Vincenzo Torrente, il Padova si affida a Mattia Bortolussi, arrivato ieri in biancoscudato e blindato con un contratto fino al 2025. Nel giorno della sua presentazione, Bortolussi fa capire di avere scelto dei modelli di una certa importanza: "Sono cresciuto con l'Inter del Triplete e Diego Milito è sempre stato il mio punto di riferimento. Mi sono sempre ispirato a lui come atteggiamento perché era un giocatore che dava tutto per la squadra e quando c'era bisogno di buttarla dentro si faceva trovare pronto".