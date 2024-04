Continua a prendere forma il nuovo Mondiale per Club, che dopo aver visto assegnare tutti e 12 gli slot riservati alle squadre affiliate alla UEFA compresa l'Inter, vede completarsi anche il quadro relative alle formazioni della Confederazione africana, la CAF.

La CAF Champions League è arrivata alle semifinali e permette di avere il nome di tutte e quattro le partecipanti al torneo FIFA che prenderà il via negli Stati Uniti nel giugno 2025. Oltre ai campioni in carica dell’Al Ahly, la seconda squadra più titolata del mondo, e ai vincitori dell’edizione 2021/22 del Wydad, hanno strappato il pass per il Mondiale per Club anche i sudafricani del Mamelodi Sundowns e i tunisini dell’ ES Tunisi.