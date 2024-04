Il premio 'Gentleman Serie B 2022/2023', dedicato al ricordo di Gigi Simoni, va a Claudio Ranieri, che è stato votato dai venti allenatori della serie cadetta. Ranieri, che aveva già ricevuto il riconoscimento due stagioni fa, succede a Stefano Pioli, vincitore nella stagione 2021/2022. A Ranieri è stata consegnata a Milano la Torretta di San Siro, simbolo di un premio ispirato ai valori più sinceri del calcio. Valori di Fair Play che l’attuale allenatore del Cagliari Calcio rappresenta da sempre.

"E’ una soddisfazione enorme ricevere il premio allenatore Gentleman a nome di Gigi Simoni, un grande uomo - le parole del tecnico del Cagliari -. Ricevere premi votati dagli stessi allenatori è sempre bello e mi riempie d’orgoglio. Si viva il fair play perché abbiamo bisogno di questi valori, di grande correttezza.”

Alla cerimonia è intervenuto il presidente della Lega B Mauro Balata, che ha portato i complimenti a una straordinaria figura del calcio italiano: "Claudio Ranieri è un punto di riferimento per i giovani calciatori e i giovani allenatori ma soprattutto è divulgatore dei migliori valori dello sport’. ‘In un mondo dove spesso si alimentano conflitti e litigiosità, persone come Simoni e Ranieri sono punti di riferimento e costituiscono un esempio dei migliori valori sportivi per tutti. Siamo felici di aver istituito questo premio alla memoria di una grande persona e di consegnarlo a chi lo merita".