Samuele Mulattieri è stato eletto miglior giocatore della Serie B del mese di dicembre. L'attaccante di scuola Inter ha dato una mano importante nel volo verso la vetta della classifica del Frosinone di Fabio Grosso, grazie alle sue reti e alle prestazioni sopra la media che gli sono valse il premio realizzato in collaborazione con lo sponsor del torneo BKT. Soddisfazione importante per il ragazzo, altro giovane di scuola Inter che sta emergendo con prepotenza tra i cadetti in questa stagione.