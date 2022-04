Palermo sogna: il club rosanero, militante in Serie C, potrebbe diventare infatti il portabandiera italiano della galassia del City Football Group, la holding calcistica che fa capo al Manchester City e allo sceicco Mansour. Il presidente Dario Mirri sta per cedere l’80% delle quote societarie ai rappresentanti del City Football Group che detiene dieci società satellite del colosso inglese. I professionisti sono al lavoro nella due diligence che precede le firme per il passaggio del pacchetto di maggioranza: la valutazione è di sei milioni di euro.