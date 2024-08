Il calcio professionistico in Italia resta in rosso, con costi che crescono più velocemente dei ricavi. È questo il quadro che emerge nella nuova edizione del ReportCalcio, il rapporto annuale sul calcio italiano e internazionale sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia, presentato quest'oggi. In particolare, la perdita registrata nei 16 anni analizzati nel ReportCalcio ha raggiunto gli 8,5 miliardi di euro, con un significativo impatto delle 3 stagioni segnate dal COVID-19 (19-20, 20-21 e 21-22), in cui il “rosso” totale ammontava a € 3,6 miliardi (in media € 1,2 miliardi a stagione e € 3,3 milioni persi al giorno). Nelle ultime 15 stagioni il valore della produzione è cresciuto di € 1,9 miliardi (+84%) e i costi di produzione di € 2,4 miliardi; il 62% della crescita del fatturato è stato speso negli stipendi del personale.

Passando allo scenario finanziario e patrimoniale, i debiti aggregati nella fase pre COVID-19 sono raddoppiati, passando dai € 2,4 miliardi del 2007-2008 ai € 4,8 del 2018-2019, per poi crescere ulteriormente fino ai € 5,7 miliardi del 2022-2023, mentre il patrimonio netto tra il pre e il post COVID-19 si è quasi dimezzato, passando da 644 a 344 milioni di euro (e in Serie B e Serie C risulta negativo); ogni 100 euro investiti mediamente da un club di calcio, appena 5 provengono dagli azionisti/proprietari e i restanti 95 da capitali di terzi. Nell'ultima stagione si è però registrato un importante aumento del valore della produzione, che ha sfiorato i 4,3 miliardi di euro, dato record nella storia del calcio italiano, crescendo a un ritmo molto più sostenuto rispetto all’aumento dei costi. Grazie a questo trend, nel 2022-2023 la perdita aggregata risulta in diminuzione di quasi il 37%, da € 1.364m del 2021-2022 a € 864m dell’ultima stagione analizzata. Importanti i dati legati al ticketing, che nel 2022-2023 ha raggiunto i 471 milioni di euro, un dato record nella storia del calcio italiano, grazie a un trend di significativa crescita dell’affluenza degli spettatori.