Nel corso della 139esima riunione generale dell'IFAB, l'associazione che ha in mano il regolamento del gioco del calcio, effettuata a Belfast, è stata ufficializzata una novità che coinvolgerà direttamente i portieri, con l'obiettivo di combattere le perdite di tempo: l'IFAB ha deciso all'unanimità di modificare la Legge 12.2 sul calcio di punizione indiretto, punendo il portiere che tiene la palla per più di otto secondi (con l'arbitro che usa un conto alla rovescia visivo di cinque secondi), con l'assegnazione di un calcio d'angolo alla squadra avversaria, sostituendo quindi il calcio di punizione indiretto per più di sei secondi. Ufficiale, quindi, la modifica in corso di sperimentazione nel campionato Primavera. La modifica, insieme alle altre novità, entrerà a pieno regime dal Mondiale per Club.

Queste le altre modifiche approvate:

Regola 8.2 (Palla rimessa): Se la palla è fuori dall'area di rigore quando il gioco viene interrotto, viene rimessa dalla squadra che ne aveva o ne avrebbe preso il possesso, se ciò è chiaro all'arbitro; altrimenti, sarà rimessa per la squadra che l'ha toccata per ultima. La palla viene rimessa nella stessa posizione di quando il gioco è stato interrotto.

Regola 9.2 (Palla in gioco): Verrà assegnato un calcio di punizione indiretto senza sanzione disciplinare se un dirigente della squadra, un sostituto, un giocatore sostituito o espulso o un giocatore che si trova temporaneamente fuori dal campo di gioco tocca la palla mentre sta uscendo dal campo di gioco e non vi era alcuna intenzione di interferire in modo scorretto.

Protocollo dell'arbitro assistente video (VAR): Ora durante le competizioni l'arbitro ha la possibilità di fare un annuncio dopo una revisione VAR o un controllo VAR prolungato.

Non ci sono però novità relative al protocollo per l'impiego del VAR. L'IFAB ha inoltre appoggiato l'impegno della FIFA di continuare a testare le bodycam indossate dagli arbitri - esperimento già in corso in Inghilterra - per identificare un possibile utilizzo futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza. Per quel che riguarda il fuorigioco, infine, la 'legge Wenger' sul ripristino del concetto di luce è ancora in fase valutativa.