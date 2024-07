L'ex portiere Mario Ielpo, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato della lotta Scudetto: "Il calcio è un mistero, non sempre ci si ripete. Sulla carta non si può dire che l'Inter abbia cambiato nulla ,la squadra dovrebbe ripetersi ma questo non sempre avviene. Il gap è importante, l'Inter è molto più avanti come stabilità ma quest'anno ci sono novità importanti. Il Napoli si riaffaccerà lì davanti, la Juve sta riprendendo con un nuovo entusiasmo. L'Inter lo scorso anno ha fatto un vuoto importante, ma quest'anno avrà di fronte avversarie più ostiche", ha concluso.