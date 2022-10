I consiglieri del gruppo Europa Verde nel Consiglio comunale di Milano hanno ribadito la richiesta di non abbattere più lo stadio Meazza, alla base di due fatti nuovi. Il primo, hanno evidenziato in una nota, è la lettera al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con la quale la società Asm Global, “leader mondiale della gestione di luoghi di incontro, si dichiara disposta a gestire San Siro”. Il secondo è la la delibera di giunta n. 1413 del 7 ottobre 2022, di adesione di Milano al protocollo Clean Construction di C40, nella quale “c’è scritto chiaramente che la Prima azione da fare è ‘dare priorità a un migliore utilizzo, riconversione e ristrutturazione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture esistenti, prima che vengano presi in considerazione nuovi progetti di costruzione'”.