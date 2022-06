Partita vinta di misura rispetto al risultato ottenuto col Belgio per l’Olanda di Van Gaal che vince 2-1 in casa del Galles e si porta in cima alla classifica del Gruppo A4 con sei punti. Primo tempo equilibrato tra le due squadre che non trovano la porta, fino al guizzo del centrocampista atalantino Koopmeiners che al 50esimo si serve dell’assist di Schouten e inchioda l’estremo difensore del Leicester, Danny Ward. Arriva al 92esimo la risposta dei padroni di casa con Norrington-Davies che sembra gettare una scialuppa di salvataggio ai gallesi in naufragio, ma Weghorst non ci sta e riporta in vantaggio i Paesi Bassi al 94esimo. Novanta minuti in campo Stefan De Vrij, questa sera capitano; rimasto ad assistere dalla panchina invece Denzel Dumfries.