Gara di straordinaria qualità tra Manchester City e Real Madrid nell'andata delle semifinali di Champions League. La squadra di casa scappa subito con due gol nei primi 11' siglati da De Bruyne e Gabriel Jesus. Il solito Benzema rimette in corsa i suoi, ma nel secondo tempo Foden segna il 3-1 e poco dopo Vinicius jr riporta sotto le merengues. Scappa di nuovo il City grazie a una magia di Bernardo Silva, il rigore di Benzema (con cucchiaio) per un mani di Laporte chiude i conti in attesa del ritorno.