Grande impresa del Milan di Paulo Fonseca che riesce a sbancare il Santiago Bernabeu. Prova di forza della squadra rossonera che approfitta di un Real Madrid sceso in campo non come si conviene alla squadra campione d'Europa, un atteggiamento a tratti troppo passivo punito dal Milan coi gol di Malick Thiaw, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders, intervallati dal rigore delle Merengues segnato da Vinicius junior. Meno bene le altre italiane in campo stasera: la Juventus strappa il pareggio a Lille con un calcio di rigore segnato da Dusan Vlahovic che va ad impattare il vantaggio dei Dogues firmato da Jonathan David, oggetto del desiderio dei top club italiani. Peggio fa il Bologna che capitola nel finale contro il Monaco: decisiva la stoccata di Thilo Kehrer all'85esimo.

Fa decisamente rumore, tra gli altri risultati, il tonfo del Manchester City umiliato dallo Sporting Lisbona: all'Alvalade finisce con un sonoro 4-1, partita dove Viktor Gyokeres infligge una pesante lezione a Erling Haaland, col primo autore di una tripletta e il secondo che sbaglia anche malamente un calcio di rigore. I portoghesi sono ora al secondo posto in classifica a quota 10, in compagnia del sorprendente Monaco, alle spalle del Liverpool capolista a punteggio pieno dopo il successo rotondo per 4-0 contro un irriconoscibile Bayer Leverkusen (tripletta per Luis Diaz).

Ecco tutti i risutati del martedì di Champions:

PSV Eindhoven - Girona 4-0

Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-5

Real Madrid - Milan 1-3

Lille - Juventus 1-1

Bologna - Monaco 0-1

Borussia Dortmund - Sturm Graz 1-0

Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0

Sporting Lisbona - Manchester City 4-1

Celtic - RB Lipsia 3-1