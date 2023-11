Mentre la partita tra Brasile e Argentina si sta regolarmente giocando, dopo un ritardo di mezz'ora circa, TyC Sports parla di "repressione" da parte della polizia brasiliana nei confronti dei tifosi argentini. Una situazione tanto incresciosa da far intervenire persino i giocatori dell'Albiceleste che hanno fatto ingresso nelle tribune per tentare di aiutare i propri tifosi. Tra i giocatori che hanno oltrepassato le barriere per difendere i propri tifosi nonché connazionali c'è anche il capitano dell'Inter Lautaro Martinez.

En medio de la represión de la policía brasileña, varios jugadores de la Albiceleste se aproximaron a las tribunas para ayudar a los hinchas argentinos. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/wvJU6DYPlz — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023