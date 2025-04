Grande protagonista della serata di ieri al Meazza, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha tagliato il traguardo delle venti reti stagionali anche quest'anno (con quella di ieri siamo a 21) per il quarto anno di seguito, come riporta oggi Tuttosport.

Raggiunge quota 20, l'argentino, anche come numero di reti in Champions League in carriera, aumentando il suo vantaggio su chi gli sta dietro tra i marcatori all-time nel torneo con la maglia dell'Inter. Ha superato diverse settimane fa Sandro Mazzola, che è a 17, ed è a 150 con l'Inter, sesto di sempre in tutte le competizioni.

Tornerà a Barcellona, il 30 aprile, laddove ha segnato il primo di quei 20 gol nell'Europa che conta. Una partita che l'Inter perse 2-1, ma in cui le marcature furono aperte proprio dal "Toro".