Mentre Benjamin Pavard è l'MVP di Inter-Benfica scelto dai tifosi e Lautaro Martinez è l'uomo partita scelto dalla UEFA, il Player of the Month di agosto e settembre scelto da LeoVegas.News è sempre lui: il Toro Martinez! "I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante argentino come miglior giocatore esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News" si legge su Inter.it che spiega anche le motivazioni che hanno portato alla sopraccitata riconoscenza. "Nei primi due mesi della stagione Lautaro ha totalizzato 9 presenze tra campionato e Champions League, realizzando 10 reti. Per il capitano nerazzurro è stato un avvio di stagione molto positivo in cui ha fornito prestazioni straordinarie. Una è stata sicuramente quella offerta in Inter-Monza, in cui grazie alla doppietta messa a segno è stato votato dai tifosi come migliore in campo. Si è poi ripetuto con un'altra doppietta nel match giocato contro la Fiorentina. Sua anche la zampata dell'1-1 nel match di San Sebastian contro la Real Sociedad, nella prima giornata della fase a gironi di Champions. Il Toro ha chiuso un mese di settembre da record realizzando un poker contro la Salernitana: per la prima volta nella storia della Serie A un giocatore ha messo a segno 4 gol partendo dalla panchina".

E il vincitore del Player of the Month di @LeoVegas_News è... EL TORO! ‍️#ForzaInter #POTM — Inter (@Inter) October 5, 2023