Niente fischietti a San Siro per Romelu Lukaku. In serata, la Curva Nord ha annunciato che la tanto annunciata contestazione con 30mila fischietti nei confronti dell'attaccante belga in occasione di Inter-Roma è stata bloccata. Secondo quando riferito da Sport Mediaset, la decisione sarebbe stata presa dal Questore dopo un reclamo presentato dal club giallorosso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!