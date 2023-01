Sky Sport rilancia alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore in Spagna, che volevano il Barcellona pronto a offrire all'Inter uno scambio tra centrocampisti, chiedendo ai nerazzurri Marcelo Brozovic e offrendo in cambio l'ivoriano ex Milan Franck Kessie. Un'ipotesi che non sembra però scaldare molto gli animi in Viale della Liberazione.