Non ci sono solo Romelu Lukaku e Paulo Dybala nei pensieri della dirigenza dell'Inter che oggi, ad esempio, ha praticamente chiuso con il Cagliari l'affare Raoul Bellanova sulla base di un prestito da 3 milioni di euro e riscatto fissato a 7 mln. In sede, nel pomeriggio, si sono presentati anche Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, e Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, per confermare l'interesse dei grigiorossi per il portiere romeno. Da un ex canterano all'altro, c'è, infine, da registrare l'interesse di Monza e Salernitana per Andrea Pinamonti, per il quale i nerazzurri chiedono 20 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sport.