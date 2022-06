Monza scatenato per la sua prima stagione in massima serie. Come svela Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Sky Calciomercato L'Originale, i brianzoli vorrebbero già chiudere nella giornata di domani per Andrea Pinamonti con l’Inter, club con il quale c'è già un accordo di massima. Accordo definitivo che però al momento manca con il giocatore, che attualmente sta prendendo in considerazione anche richieste da altri club, quali Atalanta e Fiorentina. Titubanza che, al momento, rende la chiusura sperata dai biancorossi per domani praticamente impossibile.