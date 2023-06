Altro derby di mercato in vista per l'Inter secondo Gianluca Di Marzio che questa sera a Sky ha annunciato un altro testa a testa di mercato tra Inter e Milan dopo quello vinto dai nerazzurri per Marcus Thuram. In questo caso sotto la lente d'ingrandimento c'è Yunus Musah. Il 20enne del Valencia, osservato da Marotta e Ausilio per una possibile alternativa qualora con Frattesi dovesse andare male, è parecchio corteggiato, non solo dalle due italiane semifinaliste di Champions. Ma al momento si tratta esclusivamente di un interesse, vista l'alta valutazione fatta dagli spagnoli.