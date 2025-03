Il Napoli si porta avanti in previsione della sessione estiva di calciomercato, con il direttore sportivo Giovanni Manna già al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte e renderla ancor più competitiva. Secondo Sky Sport, il club partenopeo, per la difesa, ha messo nel mirino Federico Gatti della Juventus. Il Napoli che vuole fare un investimento importante con un giocatore già pronto dopo Luca Marianucci per rinforzare il reparto, anche per compensare la possibile uscita a parametro zero di Juan Jesus, il cui contratto è in scadenza a giugno.

Napoli che pensa anche ad eventuali rinforzi per il centrocampo, e in questo senso, secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe tornare in auge l'interessamento per Davide Frattesi, nome che circolava in orbita azzurra già a gennaio.