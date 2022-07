"Marotta portaci Dybala" è l'urlo dei tifosi nerazzurri oggi presenti in piazza Gae Aulenti oggi pomeriggio. Un desiderio, quello della piazza, che al momento resta se non utopico, certamente in fase di stallo. Come dichiarato da Simone Inzaghi qualche giorno fa, l'attacco nerazzurro è al momento al completo e secondo quanto risulta alla redazione di Sky Sport, di cui si fa portavoce Gianluca Di Marzio, ad oggi non sembrano esserci parvenze di addii di giocatori considerati 'big' quali Dzeko e Correa. Considerata dunque la completezza di reparto, specie rispetto ad altre zone del campo in cui è necessario qualche ritocco, l'Inter resta attualmente concentrata su altri fronti, lasciando in standby il discorso legato all'argentino sul quale continua l'interesse di Napoli e Roma, che non si sono però spinte oltre semplici sondaggi. La Roma pensa all'ex Juve in caso di addio di Zaniolo, la cui partenza non è al momento molto quotata. In caso di permanenza del centrocampista classe '99, l'arrivo della Joya risulterebbe molto più complessa: l'ex 21 dei bianconeri dovrebbe abbassare le pretese e accontentarsi di un ingaggio di sicuro al ribasso rispetto alla prima offerta fatta dall'Inter qualche settimana fa.