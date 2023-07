Danilo D'Ambrosio ha deciso il suo futuro. L'ex calciatore dell'Inter ha accettato la proposta del Monza, arrivata oggi dopo il mancato affondo del Genoa. Come riportato da Sky Sport, in serata è arrivato il sì del difensore, che a metà della prossima settimana si sottoporrà alle visite mediche. Il club brianzolo ha proposto al giocatore un anno di contratto con opzione in caso di permanenza in Serie A.