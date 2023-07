Arriva una possibile concorrente per quel che riguarda Federico Bonazzoli, accostato nei giorni scorsi all'Inter perché proposto dall'agente Tullio Tinti. Una soluzione a cui i nerazzurri stanno pensando nel caso in cui dovesse essere ceduto Correa. Secondo Sky Sport, però, l'attaccante di scuola Inter è finito nel mirino del Verona, che ha chiesto informazioni alla Salernitana. I campani hanno risposto chiedendo in cambio Tameze, ma al momento il centrocampista non sembrerebbe molto convinto dalla destinazione.