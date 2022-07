È dall'inizio della sessione estiva di calciomercato che il nome del centravanti dell'Inter Andrea Pinamonti continua ad essere accostato ad alcune formazioni. Ieri si vociferava di un imminente chiusura del Monza, che negli scorsi giorni aveva scavalcato l'Atalanta. Galliani in queste ore si sta avvicinando a Petagna. Così ecco spuntare la pista Sassuolo, come evidenziato da Sportitalia. Carnevali sta trattando con il West Ham per la cessione di Gianluca Scamacca. Ecco che Pinamonti può essere il sostituto ideale per il reparto offensivo che Dionisi avrà a disposizione nell'arco della prossima stagione.