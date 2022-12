Non si registrano movimenti di mercato concreti attorno ad Alessio Cragno, portiere del Monza che negli scorsi giorni è stato accostato sia al Milan che all'Inter per il ruolo di dodicesimo. Per l'ex Cagliari, relegato in panchina prima da Stroppa e poi da Palladino, si continua a parlare di una possibile cessione nel mercato di gennaio, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia finora non sarebbero arrivate offerte al club di Silvio Berlusconi.