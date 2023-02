Il ds dell'Inter Piero Ausilio era allo stadio Olimpico in occasione della sfida di Europa League tra Roma e Salisburgo. A rivelarlo è Sportitalia, che spiega come sotto osservazione ci fossero in particolare due giocatori della squadra di Matthias Jaissle, ovvero Noah Okafor, attaccante svizzero già accostato in passato al club nerazzurro, e Maurits Kjærgaard, centrocampista danese classe 2003.