Una cifra tra i 30 e 35 milioni di euro per mettere al sicuro i conti della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, entro il 10 gennaio l'amministratore Gianluca Vidal dovrà comunicare al CdA se la soluzione della famiglia Ferrero, un bond convertibile con un interesse alto per tenersi il club blucecrhiato, avrà avuto esito positivo oppure no. Tutto fa pensare che dietro ci sia Oaktree che ha già effettuato un'operazione simile con l'Inter di Steven Zhang. In caso di accordo il CdA potrebbe cambiare con l'entrata di qualche esponente della società.