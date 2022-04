Conclusi gli impegni con le Nazionali per i nerazzurri in giro con le Federazioni, Simone Inzaghi è alle prese con infortunati importanti come Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, alle prese con i polpacci eseguono ancora allenamento personalizzato e con i giocatori ancora non rientrati ad Appiano. Tutto a qualche giorno dal derby d'Italia. In attesa di Correa, Vecino, Sanchez e Vidal. Lautaro è la buona notizia in vista dello Stadium. A Torino Inzaghi "si gioca molte delle possibilità di vincere il ventesimo scudetto della storia nerazzurra" sentenzia la Repubblica nell'analisi tra campo e mercato.

"Blindato il portiere André Onana, proseguono i contatti con l’entourage del fortissimo centrale Gleison Bremer, oggi al Torino. Il brasiliano potrebbe sostituire Stefan De Vrij, per cui il procuratore Mino Raiola si è impegnato a portare all’Inter un’offerta intorno ai 25 milioni. Potrebbe andare in Premier League". Vidal in uscita, spiega il quotidiano romano che precisa: piace molto Davide Frattesi del Sassuolo, da fare affiancare da un "giovane su cui scommettere, che possa fare il vice Brozovic". Ma comprare senza vendere sembra difficile: oltre a De Vrij, in uscita si parla anche di Lautaro Martinez, "da tempo corteggiato dai grandi club della Liga".