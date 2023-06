L'Inter è pronta ad annunciare il nuovo sponsor di maglia. Dopo la rottura con DigitalBits per i mancati pagamenti, Calcio e Finanza assicura che il club nerazzurro scenderà in campo nella finale Champions League con l'attesa novità nella divisa da gioco. CF parla anche di una richiesta ufficiale già avanzata alla UEFA in vista dell'ultimo atto contro il Manchester City, ma i tempi potrebbero essere più brevi: stando a quanto scrive Repubblica.it, infatti, l'Inter potrebbe avere il nuovo sponsor sulla maglia già domani contro il Torino, nell'ultima giornata di campionato.

"Inter, a Torino prove per la Champions e nuovo sponsor sulla maglia" scrive il quotidiano generalista, assicurando che "contro la squadra di Juric, Inzaghi potrebbe fare un turnover profondo, testando però le due soluzioni in attacco: Lukaku e poi Dzeko di fianco a Lautaro" e che è stato "trovato un accordo per uno sponsor di maglia, per le gare con i granata e col City".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE