A quattro giorni dall'ultima partita stagionale dell'Inter, vinta 3-0 contro la Samp, il club ha lanciato sui social il sondaggio per eleggere il migliore giocatore del mese di maggio chiedendo di scegliere tra quattro candidati. I tifosi potranno scegliere come 'Player of the Month' di Lenovo uno tra Nicolò Barella, Ivan Perisic, Lautaro Martinez e Milan Skriniar