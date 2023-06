Dopo il due di picche per Robert Lewandowski, la Saudi Pro League guarda ancora con grande interesse in casa Barcellona, in particolar modo a Franck Kessié. Stando a quanto riportato in esclusiva dal Mundo Deportivo, infatti, il governo saudita cercherà di convincere l'ivoriano con un'offerta da capogiro, proseguendo nel suo intento di attrarre giocatori di spicco dai maggiori campionati europei. Per ora, l'ex Milan, accostato nei mesi scorsi anche all'Inter, non ha ricevuto una proposta ufficiale, ma la riceverà nei prossimi giorni, dopodiché valuterà il da farsi, soprattutto se i catalani dovessero informarlo che non rientra più nei piani tecnici di Xavi.

"Se non può restare al Barça, l'ivoriano è attratto dall'idea di giocare in Premier League o in Bundesliga. Nonostante inizialmente non si veda ancora in Arabia, se finirà per ricevere l'offerta, Kessie la valuterà, senza chiudere nessuna porta, se non al ritorno in Italia, un capitolo che ritiene concluso", si legge sull'edizione online del quotidiano catalano.