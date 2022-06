C'è anche il Barcellona su Romelu Lukaku . Secondo quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo , il club blaugrana è alla ricerca di un 9 da regalare a Xavi in vista della prossima stagione. Il primo nome sul taccuino è quello di Robert Lewandowski , destinato a lasciare il Bayern Monaco.

L'attaccante belga però è una valida alternativa: anche in Spagna sono coscienti della volontà di Lukaku di tornare all'Inter, ma su di lui c'è da registrare anche proprio l'interesse dei bavaresi in attesa di stabilire il futuro del polacco. Koeman, dopo averlo allenato all'Everton, aveva già cercato di portare Lukaku al Camp Nou ma senza successo: i blaugrana, come i nerazzurri, però sono in attesa di capire le condizioni di vendita del Chelsea.