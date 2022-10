Mercoledì sera, per Barcellona-Inter di Champions League, 1500 tifosi nerazzurri si sistemeranno nel settore ospiti del Camp Nou per spingere la squadra di Simone Inzaghi verso la seconda impresa europea in otto giorni. Come fa notare il Mundo Deportivo, 2500 tagliandi dei 4mila a disposizione da regolamento UEFA (il 5% della capacità dello stadio sono destinati agli aficionados della squadra ospite) sono andati invenduti. Questo fa pensare che non ci sarà l'invasione di massa come si era verificata in occasione del match contro l'Eintracht di Europa League dello scorso 14 aprile. "Quel caos - sottolineano i colleghi del quotidiano catalano - ha spinto il club a produrre i biglietti nominali e ci saranno controlli alle porte di accesso. Sui social stanno circolando offerte di biglietti a prezzi un po' alti, ma gli ostacoli alla rivendita del club sono maggiori rispetto alla scorsa stagione. Inoltre viene mantenuta la regola di non poter acquistare un biglietto dall'Italia o da una carta di credito italiana. I tifosi dell'Eintracht sono riusciti in mille modi ad aggirare questo ostacolo ma poi i biglietti non erano nominali come lo sono adesso".