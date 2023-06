"Niente Mondiale per l'Arabia Saudita" irrompe Marca che annuncia alla rinuncia a sorpresa dei sauditi alla candidatura per la Coppa del Mondo del 2030. Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, nelle scorse ore si è messo in contatto con i suoi 'intermediari' di Grecia e Egitto per informarli del passo indietro: la candidatura per i Mondiali 2030 non verrà presentata, vista la forza del progetto guidato dalla federazione spagnola insieme a quella portoghese. Dopo aver studiato in dettaglio il reale quadro delle possibilità, l'Arabia ha concluso che è impossibile prevalere sull'asse Spagna-Portogallo-Marocco.

"Finora solo la candidatura sudamericana con Argentina, Uruguay, Cile e Paraguay ha confermato di presentarsi come rivale degli interessi della Spagna - si legge -. A settembre 2024 si conoscerà il vincitore di questa corsa, dove il progetto promosso da Rubiales e Gomes sembra avere sempre più vantaggio".