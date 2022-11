Tra i vari nomi che Luis Campos, uomo mercato del Paris Saint-Germain, sta sondando per rinforzare il reparto arretrato dei transalpini, oltre al sempreverde Milan Skriniar c'è anche quello di Evan Ndicka, roccioso centrale dell'Eintracht Francoforte. Ma secondo Le10Sport, anche per questo obiettivo il cammino si preannuncia tutt'altro che semplice: sul giocatore 23enne c'è da tempo il Milan, ma Ndicka è appetito anche dal Real Betis e da diverse squadre inglesi. Anche Ndicka andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno.