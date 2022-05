Nelle ultime ore, secondo La Tercera, sta prendendo sempre più corpo l'idea di vedere Arturo Vidal in Qatar, all 'Al Rayyan , una delle squadre più popolari del Paese che il prossimo inverno ospiterà la Coppa del Mondo. Il centrocampista, che con tutta probabilità lascerà l'Inter nelle prossime settimane, diventerebbe compagno del colombiano James Rodríguez, convinto a sposare il progetto da un contrattone di oltre un milione di dollari al mese fino al giugno 2024.

"In tal senso, anche se non si conoscono i dati ufficiali, l'Al Rayyan è disposto a pagare al cileno più di 6 milioni di dollari l'anno, uno stipendio molto simile a quello che aveva all'Inter, offrendogli un biennale. Inoltre, la presenza del cileno Nicolás Córdova come allenatore della squadra accende ulteriormente la possibilità di vedere l'ex Barcellona nell'opulento calcio del Medio Oriente", spiegano i colleghi cileni.