Come anticipato ieri (LEGGI QUI), la tanto discussa decisione del Milan di alzare ad alto volume la musica techno dopo il fischio finale del derby di Milano, giustificando la scelta come disposizione delle forze dell'ordine per soffocare violenze verbali tra le tifoserie, non trova conferma presso gli organi preposti. Alle forze dell'ordine milanesi, però, evidenzia La Stampa, non risulta nessun colloquio con il club rossonero per prendere questa decisione. Che è stata, a quanto pare, una scelta interna.